Росморречфлот сообщил, что экипаж севшего на мель под Анапой сухогруза не пострадал

Специалисты начнут работы по снятию судна с мели как только позволит погода

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Капитан сухогруза Blue Shark под флагом Белиза, севшего на мель при шторме под Анапой, не сообщал о пострадавших среди членов экипажа, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Капитан о пострадавших не сообщал", - сообщили в пресс-службе, добавив, что работы по снятию судна с мели специалисты начнут как только позволит погода.

Сухогруз под флагом Белиза с 21 членом экипажа на борту сорвало с якорей и выбросило на мель в районе Витязево под Анапой около часа ночи в понедельник. Экипаж - граждане Сирии, Индии и Египта. Известно, что перед этим судно находилось в морском порту Тамань, где осуществлялась погрузка ячменя для отправки в Египет. Сухогруз находится в 440 м от берега, у судна также имеются проблемы с двигателем.