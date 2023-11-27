В семи районах Воронежской области из-за непогоды нарушена подача электроэнергии

Восстановительные работы ведут 13 бригад

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Сильные порывы ветра нарушили подачу электроэнергии в семи районах Воронежской области, к ликвидации последствий непогоды привлечено 13 аварийно-восстановительных бригад. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В настоящий момент локальные перерывы подачи электроэнергии, вызванные непогодой, отмечаются в Рамонском, Нижнедевицком, Павловском, Таловском, Лискинском, Кантемировском и Репьевском районах области. Восстановительные работы ведут 13 бригад: 32 специалиста, 14 единиц спецтехники. Восстановлено электроснабжение потребителей в Каменском, Новохоперском, Острогожском, Бутурлиновском районах", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, 27 ноября на территории Воронежской области наблюдаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, ветер с порывами до 20 м/с, энергетики филиала "Россети Центр" - "Воронежэнерго" работают в особом режиме. "В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам", - говорится в сообщении правительства Воронежской области.

По данным синоптиков, в регионе неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться до полуночи 28 ноября, в том числе сильный дождь, мокрый снег, усиление южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с.