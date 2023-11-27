В Анапе из-за непогоды пострадала прибрежная инфраструктура

Речь идет о пяти набережных, объектах общепита и детских площадках

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Прибрежная инфраструктура Анапы сильно пострадала из-за обрушившейся на выходных стихии на побережье юга России. В городе размыто 30 пляжей, ведутся восстановительные кровельные работы, дороги очищают от веток и деревьев. Об этом сообщил мэр Анапы Василий Швец в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Непогода размыла 30 пляжей, ветер на курорте достигал 30 м/с, высота волн была зафиксирована на отметке 8-9 м. Сейчас идут восстановительные работы совместно с управляющими компаниями. Отработано почти 90 заявок по упавшим веткам и деревьям. В настоящее время около 7 тыс. человек остаются без света. Устраним повреждения в течение дня", - сказал Швец.

Сильный шторм повредил пять набережных, объекты общепита, детские площадки и стадион "Водник" в Туапсинском районе. В Геленджике от непогоды пострадали пляжи и набережные, в селе Архипо-Осиповка повреждена кровля на школе №17, там уже начали ремонтные работы. В краевой столице ветром сорвало часть крыши с пятиэтажного жилого дома по улице Айвазовского. Обломки повредили соседние частные дома и газопровод. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, газоснабжение в домах восстановят в ближайшие часы, работы по ремонту кровли поврежденного дома займут порядка трех недель.

Движение поездов на побережье в Краснодарском крае приостановлено из-за последствий непогоды, задерживаются около 50 пассажирских составов. В регионе наблюдается штормовая погода с ливнями и усилением ветра. При падении деревьев и металлических конструкций уже пострадали пять человек, ветром сорвало крыши с жилых домов и соцобъектов, штормом на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза. На территории края действуют семь штормовых предупреждений: возможны подъемы уровня воды в реках, нагонные явления, волнение моря в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе.