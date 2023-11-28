Между Сахалином и материком нарушилось морское сообщение

Паромную переправу Холмск - Ванино закрыли из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), прекращает работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в Министерстве транспорта Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 28 ноября 2023 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино. Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине суток 29 ноября 2023 года", - рассказали в министерстве.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в двух районах Сахалина. По прогнозу синоптиков, в Долинском и Макаровском районах ожидается метель, в Татарском проливе - шторм.