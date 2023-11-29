СК в Петербурге возбудил дело после отравления более 50 человек в столовой при вузе

По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников не приняли должных мер к соблюдению санитарных требований при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после массового отравления в столовой при Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников организации общественного питания не приняли должных мер к соблюдению санитарных требований при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации потребителям из числа студентов и преподавателей вуза, что привело к их заболеванию кишечной инфекцией.

В понедельник Ленинский суд Санкт-Петербурга приостановил на 45 суток работу ООО "Комбинат общественного питания СПбГАСУ" за многочисленные санитарные нарушения, выявленные при расследовании массового отравления в университетской столовой.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, по состоянию на 28 ноября был зарегистрирован 51 случай кишечных инфекций среди студентов и преподавательского состава ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". При этом у 33 заболевших обнаружили сальмонеллу.