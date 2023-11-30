Под Челябинском из-за непогоды продлили ограничение для движения большегрузов и автобусов

Речь идет об участке федеральной трассы М-5 "Урал" от Миасса до границы с Башкирией

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Ограничение для движения большегрузного транспорта, автобусов и легковых такси, введенное а участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области из-за снегопада и гололеда, продлено.

"Ориентировочное время окончания ограничения движения - 30 ноября 12:00 (10:00 мск)", - говорится в материалах, опубликованных пресс-службой управления дорог "Южный Урал".

По данным синоптиков, на трассе прогнозируются снег, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 10 м/с, гололед.

Временное ограничение движения в Челябинской области ввели 29 ноября с 18:00 (16:00 мск) на участке трассы М-5 "Урал" от Миасса до границы с Башкирией. Оно распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных, крупногабаритных грузов.