На участке трассы под Челябинском ограничили движение большегрузов из-за снега

Ограничение распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных, крупногабаритных грузов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта, автобусов, легковых такси временно ограничили на участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области из-за снегопада и гололеда. Об этом говорится в материалах, опубликованных пресс-службой управления дорог "Южный Урал".

"Осуществляется временное ограничение дорожного движения в Челябинской области <…> 29 ноября с 18:00 (16:00 мск) на участке федеральной трассы М-5 "Урал" от Миасса до границы с Башкирией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение действует на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных, крупногабаритных грузов.

По данным синоптиков, на трассе прогнозируются снег, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 10 м/с, гололед.