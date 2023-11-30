Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в хостеле в Алма-Ате

При пожаре погибли 13 человек, включая двух граждан России и двух граждан Узбекистана

АСТАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким казахстанцев и иностранных граждан, которые погибли при пожаре в хостеле Алма-Аты. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы. Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Правительству и акимату (местной администрации - прим. ТАСС) поручено оказать помощь семьям пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате трагедии погибли 13 человек, включая двух граждан России и двух граждан Узбекистана.

В казахстанских социальных сетях распространяется список жертв происшествия в хостеле. Согласно ему, один из погибших россиян приехал в Казахстан из Татарстана, другой - из Якутии. Оба - 2001 года рождения. Официального подтверждения данной информации на текущий момент нет.