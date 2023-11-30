30 ноября, 08:09
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Что известно о пожаре в хостеле в Алма-Ате

Алишер Ниязов/ ТАСС
© Алишер Ниязов/ ТАСС

В Алма-Ате утром 30 ноября произошел пожар в переоборудованном под хостел помещении. Погибли 13 человек, в том числе граждане России и Узбекистана.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Что случилось

  • Сообщение о пожаре в доме по ул. Ади Шарипова поступило в 05:33 (02:33 мск).
  • Горело подвальное помещение в трехэтажном жилом доме, первый этаж и подвал которого были переоборудованы под хостел общей площадью 457 кв. м.
  • Площадь пожара составила 30 кв. м, по предварительным данным, очаг возгорания находился в коридоре подвального помещения.
  • В хостеле на момент ЧП было 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59.

Пострадавшие

  • Погибли 13 человек, среди них двое граждан России, двое - Узбекистана, остальные девять - граждане Казахстана, сообщила полиция города.
  • По предварительным данным, они отравились угарным газом.
  • В больницу скорой неотложной медицинской помощи Алма-Аты были доставлены трое пострадавших.
  • Власти города разместили эвакуированных из хостела людей в ближайшей школе, им предоставлено горячее питание, оказана медицинская и психологическая помощь.

Реакция властей

  • Первое пожарное подразделение прибыло к месту происшествия через 7 минут после получения сообщения. На месте происшествия работали 46 человек и 13 единиц техники.
  • Департамент по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты возбудил уголовное дело по ст. 292 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил пожарной безопасности).
  • Администрация Алма-Аты заявила, что хостел бы организован незаконно - с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности.
  • Генеральное консульство России в Алма-Ате сообщило о поисках родственников двух погибших россиян.
 
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