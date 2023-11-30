Что известно о пожаре в хостеле в Алма-Ате

В Алма-Ате утром 30 ноября произошел пожар в переоборудованном под хостел помещении. Погибли 13 человек, в том числе граждане России и Узбекистана.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Что случилось

Сообщение о пожаре в доме по ул. Ади Шарипова поступило в 05:33 (02:33 мск).

Горело подвальное помещение в трехэтажном жилом доме, первый этаж и подвал которого были переоборудованы под хостел общей площадью 457 кв. м.

Площадь пожара составила 30 кв. м, по предварительным данным, очаг возгорания находился в коридоре подвального помещения.

В хостеле на момент ЧП было 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59.

Пострадавшие

Погибли 13 человек, среди них двое граждан России, двое - Узбекистана, остальные девять - граждане Казахстана, сообщила полиция города.

По предварительным данным, они отравились угарным газом.

В больницу скорой неотложной медицинской помощи Алма-Аты были доставлены трое пострадавших.

Власти города разместили эвакуированных из хостела людей в ближайшей школе, им предоставлено горячее питание, оказана медицинская и психологическая помощь.

Реакция властей