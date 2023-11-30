В Алма-Ате в школе разместили 56 человек, эвакуированных после пожара в хостеле

Как сообщили в городской администрации, им предоставили горячее питание, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Эвакуированные после пожара в хостеле Алма-Аты люди размещены в ближайшей школе. Еще троих человек госпитализировали. Об этом сообщили в акимате (администрации) Алма-Аты.

"С места пожара эвакуировано 59 человек, из которых трое к 08:40 часам (05:40 мск) доставлены в больницу скорой неотложной медицинской помощи. 56 человек в настоящее время временно размещены в здании близлежащей школы", - говорится в сообщении.

По данным властей, им предоставлено горячее питание, в полном объеме оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В течение часа будет обеспечено размещение в гостиницах района, заверили в администрации.

Утром в четверг в Алма-Ате 13 человек погибли при пожаре, который произошел в переоборудованном под хостел помещении. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.