Полиция задержала арендатора хостела в Алма-Ате, где погибли 13 человек

В городе создали межведомственную следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников правоохранительных органов и назначили экспертизы

АСТАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали арендатора хостела в Алма-Ате, где при пожаре погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

"30 ноября по факту пожара в "Алматы хостел" начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов, назначены экспертизы. "В этот же день прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела", - пояснили в пресс-службе.