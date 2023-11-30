30 ноября, 10:58,
обновлено 30 ноября, 11:15

В Алма-Ате сообщили, что погибшие в результате пожара в хостеле отравились угарным газом

Проводятся судебно-медицинские экспертизы, сказал замначальника следственного управления департамента полиции города Айбат Нурзамадиев

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Причиной гибели 13 человек при пожаре в хостеле в Алма-Ате стало отравление угарным газом. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника следственного управления департамента полиции крупнейшего города Казахстана Айбат Нурзамадиев.

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"Обнаружены тела 13 лиц, все они опознаны. По ним проводятся судебно-медицинские экспертизы. По предварительной версии, причиной смерти послужило отравление угарным газом", - сказал он.

По его словам, четверо из погибших являются иностранцами - двое граждан России и двое - Узбекистана.

 "По дипломатическим каналам родственники погибших лиц оповещены", - добавил представитель полиции города. Он также отметил, что полиция ведет поиск арендаторов данного хостела, который размещался в помещении незаконно.

В свою очередь глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов пояснил, что о причинах трагедии говорить пока рано. "В результате проведенной разведки в подвальном помещении были обнаружены 13 тел погибших граждан. Работа была осложнена тем, что были узкие проходы, не пригодная для дыхания среда, густой дым. Это все усложняло тушение пожара и быстрое нахождение людей. Пожар произошел в коридорном помещении подвала, который приспособлен под хостел. Хостел размещался на первом этаже и подвальном помещении здания. В подвале находилось большое количество складированных ортопедических матрасов, они и создали большую пожарную нагрузку. Действительно, шансов спастись у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало. Матрасы тлели, создавалось большое задымление", - констатировал министр.

Власти города намерены выделить по 1 млн тенге ($2,1 тыс.) семьям погибших. 

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