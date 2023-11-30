В Алма-Ате сообщили, что погибшие в результате пожара в хостеле отравились угарным газом

Проводятся судебно-медицинские экспертизы, сказал замначальника следственного управления департамента полиции города Айбат Нурзамадиев

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Причиной гибели 13 человек при пожаре в хостеле в Алма-Ате стало отравление угарным газом. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника следственного управления департамента полиции крупнейшего города Казахстана Айбат Нурзамадиев.

"Обнаружены тела 13 лиц, все они опознаны. По ним проводятся судебно-медицинские экспертизы. По предварительной версии, причиной смерти послужило отравление угарным газом", - сказал он.

По его словам, четверо из погибших являются иностранцами - двое граждан России и двое - Узбекистана.

"По дипломатическим каналам родственники погибших лиц оповещены", - добавил представитель полиции города. Он также отметил, что полиция ведет поиск арендаторов данного хостела, который размещался в помещении незаконно.

В свою очередь глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов пояснил, что о причинах трагедии говорить пока рано. "В результате проведенной разведки в подвальном помещении были обнаружены 13 тел погибших граждан. Работа была осложнена тем, что были узкие проходы, не пригодная для дыхания среда, густой дым. Это все усложняло тушение пожара и быстрое нахождение людей. Пожар произошел в коридорном помещении подвала, который приспособлен под хостел. Хостел размещался на первом этаже и подвальном помещении здания. В подвале находилось большое количество складированных ортопедических матрасов, они и создали большую пожарную нагрузку. Действительно, шансов спастись у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало. Матрасы тлели, создавалось большое задымление", - констатировал министр.

Власти города намерены выделить по 1 млн тенге ($2,1 тыс.) семьям погибших.