Суд обратил в доход государства 50 млн рублей бывшего полковника полиции Захарченко

Установлено, что на незаконные доходы он и другие ответчики покупали многочисленные ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы, объекты недвижимости

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве обратил в доход государства имущество бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупционные преступления, на сумму свыше 50 млн рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Удовлетворены исковые требования прокуратуры города Москвы об обращении в доход РФ имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц, на сумму свыше 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что на незаконные доходы Захарченко и другие ответчики покупали многочисленные ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы, объекты недвижимости. В ходе состоявшихся судебных заседаний ответчики в отношении спорного имущества не представили сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы. "Никулинский районный суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокуратуры города Москвы", - отметили в надзорном ведомстве столицы. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления его в законную силу.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2019 года обратил в доход государства имущество Захарченко, а также девяти его родственников и знакомых. Стоимость собственности рекордная - около 9 млрд рублей. Это судебное решение было вынесено по иску Генеральной прокуратуры. Защита осужденного обжаловала это решение, но и вышестоящая инстанция встала на сторону надзорного ведомства.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи "с непричастностью к преступлению". Речь идет о взятке в размере $800 тыс., которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику ресторатор Мехди Дусс. В октябре Мосгорсуд смягчил Захарченко приговор на полгода, кассация оставила его без изменения.