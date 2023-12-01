Причиной возвращения рейса Новосибирск - Талакан стал сбой систем управления

Самолет вернули в эксплуатацию

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Причиной возвращения в аэропорт рейса Новосибирск - Талакан стал сбой одного из каналов систем управления самолетом, рассказали ТАСС в пресс-службе авиакомпании-владельца "Ираэро". В настоящее время самолет вернули в эксплуатацию.

"Ошибка одного из каналов системы управления самолетом. <…> То есть это неисправность электронного свойства. Блок потребовалось заменить. <…> Самолет уже на линии, уже исправен", - сказали в пресс-службе.

"Суперджет-100" авиакомпании "Ираэро", вылетевший в 1 декабря из Новосибирска в поселок Талакан Амурской области, вернулся в аэропорт Толмачево примерно в 08:00 по новосибирскому времени (04:00 мск). На борту находились 89 пассажиров и 5 членов экипажа. Сообщалось, что борт отстранили от эксплуатации. В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров отправили в Талакан резервным рейсом.