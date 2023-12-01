Под Астраханью сухогруз "Вячеслав Аршинов" снялся с мели

Судно следует в порт назначения

АСТРАХАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Сухогруз "Вячеслав Аршинов", севший на мель на реке Волге в Черноярском районе Астраханской области в четверг, снялся с мели при помощи буксиров и следует в порт назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 1 декабря в 16:30 мск сухогруз "Вячеслав Аршинов" снялся с мели при помощи буксиров и следует в порт назначения", - говорится в сообщении.

В четверг со ссылкой на ведомство сообщалось о посадке на мель сухогруза "Вячеслав Аршинов" в Черноярском районе Астраханской области у села Соленое Займище. Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, запас продовольствия имеется. Судовой ход не нарушен, разлив нефтепродуктов отсутствует.