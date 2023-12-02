ABC: в США демонстрант совершил попытку самоубийства у консульства Израиля

По сведениям телекомпании, в результате инцидента также пострадал охранник

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали из-за попытки самоубийства возле консульства Израиля в Атланте (штат Джорджия). Об этом сообщает в пятницу телекомпания ABC.

По ее информации, таким образом демонстрант выразил "политический протест". Его попытался остановить охранник. Но он также получил ожоги и вместе с протестующим был доставлен в больницу. На месте происшествия был обнаружен палестинский флаг.

"Мы опечалены информацией <...>. Трагично видеть, что ненависть и провокации в адрес Израиля выражаются таким ужасным образом. Неприкосновенность человеческой жизни - наша главная ценность. Наши молитвы с сотрудником службы охраны, который пострадал, пытаясь не допустить этой трагедии. Мы благодарны правоохранительным органам и службам экстренного реагирования Атланты за их работу по обеспечению безопасности", - говорится в заявлении генерального консула Израиля в Атланте Анат Султан-Дадон.