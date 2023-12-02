Застрявший на Неве сухогруз планируют убрать из акватории в ночь на 3 декабря

Судно не удалось убрать 2 декабря в связи с нехваткой времени и большим количеством льда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Застрявший на Неве сухогруз "Пола Калиста" планируют убрать из акватории в ночь на 3 декабря. Его планировали убрать в ночь на 2 декабря, однако завершить работы не успели, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя - капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков.

"Судно не удалось убрать. Работали два буксира и ледокол. По информации от капитанов буксиров, не хватило буквально получаса. Причина - действительно очень сильно все было забито льдом до Дворцового моста. <…> Операция будет продолжена, заявки поданы, "Мостотрест" разводки двух мостов подтвердил", - рассказал он.

В пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" рассказали ТАСС, что на данный момент сухогруз находится в 150 м от Дворцового моста, напротив Эрмитажа. В учреждении подтвердили, что в ночь со 2 на 3 декабря состоится дополнительная техническая разводка Дворцового и Благовещенского мостов для прохода сухогруза. Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 04:55 мск., Благовещенский мост разведут с 01:25 до 05:00 мск. Отмечается, что время разводки и наводки мостов может измениться.

"Надеемся, что ему удастся пройти, потому как уже ниже Дворцового моста, опять же, по сообщениям капитанов буксиров, обстановка намного проще", - отметил Гладков.

Ранее "Мостотрест" сообщал, что навигационный период для разводных мостов завершился в Петербурге 30 ноября. За сезон, с апреля было выполнено 2 260 разводок петербургских мостов. Количество проведенных по Неве судов - 1 590.