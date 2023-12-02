В Красноярском крае возбудили дело после ДТП со скорой

В региональной прокураторе сообщили, что водитель, по вине которого произошла авария, приобрел автомобиль в день происшествия

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Водитель, по вине которого в ДТП с машиной скорой помощи в Красноярском крае погиб человек и пятеро получили травмы, приобрел автомобиль в день аварии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Водитель <...> отметил, что приобрел автомобиль утром в день аварии в Иркутске и возвращался на нем домой в город Юрга Кемеровской области. Члены его семьи не были пристегнуты, девушка в момент аварии спала на задних сиденьях. По данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ночь на 2 декабря легковой автомобиль Toyota на трассе обгонял большегруз, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем скорой помощи на трассе в Рыбнинском районе Красноярского края, погибла девушка. Травмы получили пять человек, в том числе два медицинских работника.