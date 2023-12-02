В Красноярском крае в ДТП со скорой погиб один человек

Еще пятеро пострадали

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль Toyota столкнулся с автомобилем скорой помощи на трассе в Рыбнинском районе Красноярского края, один человек погиб. Травмы получили пять человек, из них двое медицинских работников, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Накануне вечером на 1012-м км автодороги Р-255 "Сибирь" 50-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, предварительно, по завершении обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В машине скорой помощи находились двое медицинских работников и водитель, которые получили травмы различной степени тяжести. В легковом автомобиле погиб 23-летний пассажир, также водитель и 45-летний пассажир доставлены в больницу. Выяснилось, что в Toyota никто не был пристегнут ремнями безопасности.