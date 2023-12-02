На Ставрополье на горе Бештау загорелась трава

Площадь возгорания составляет 500 кв. м

ПЯТИГОРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на площади 500 кв. м на горе Бештау на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"[Происходит] возгорание сухой растительности", - отметили в пресс-службе, уточнив, что площадь возгорания составляет 500 кв. м, в тушении задействованы девять человек и две единицы техники.

Гора Бештау является памятником природы, дала название Пятигорску. Она является одной из высочайших гор Ставрополья, ее высота достигает 1 400 м.