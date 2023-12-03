В Саратове возбудили дело после смерти ребенка при пожаре в многоэтажке

Среди пострадавших еще две женщины

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка при пожаре в многоэтажном доме в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Саратовской области Дмитрия Костина следственным отделом по Заводскому району города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти трехлетнего мальчика в результате пожара", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, 2 декабря местные жители заметили пожар в квартире одного из домов на Заречной улице. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в квартире обнаружили тело трехлетнего ребенка.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС по региону, при пожаре также пострадали две женщины, их госпитализировали.