В Саратове при пожаре в многоэтажном доме погиб ребенок

Пострадали две женщины

ТАСС, 2 декабря. Пожар произошел в многоэтажном доме на Заречной улице в Саратове. В результате ЧП погиб ребенок, двух женщин госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Прибывшие пожарные вынесли из задымленной квартиры троих. К сожалению, мальчик (около трех лет) погиб, женщины госпитализированы", - отметили в ведомстве.

Сигнал о пожаре в квартире на третьем этаже дома поступил в экстренные службы в 17:49 (16:49 мск). Площадь возгорания составила 3 кв. м. На момент пожара в квартире находились две женщины и ребенок. В 18:14 (17:14 мск) пожар ликвидировали.