В Москве задержали водителя, устроившего массовое ДТП на Киевском шоссе

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, который устроил массовое ДТП на Киевском шоссе в Москве. В результате аварии машины загорелись, погибли два человека и один пострадал. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В отношении водителя автомашины DAF возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

ДТП произошло в ночь на 2 декабря на 36-м км Киевского шоссе. Volkswagen Tiguan остановился из-за неисправности. Сотрудники полиции припарковали служебный автомобиль сзади аварийного автомобиля, выставили конусы, включили проблесковые маячки, вызвали эвакуатор. Во время погрузки аварийного автомобиля на эвакуатор водитель грузовика DAF столкнулся с припаркованной служебной машиной, которая врезалась в эвакуатор. В результате загорелись служебная машина, эвакуатор и погруженный на него Volkswagen.

В ДТП погибли два человека и один госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции не пострадали.