В Иркутске помогут семье подростка, убитого в ходе конфликта на остановке

Также мэр города Руслан Болотов поручил специалистам профильного комитета администрации города усилить профилактическую работу в школах

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Иркутска окажет помощь семье 15-летнего подростка, убитого в ходе конфликта на остановке 2 декабря. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов в своем Telegram-канале.

"В эти выходные в Иркутске случилась трагедия. На Байкальской улице был убит 15-летний мальчик, ученик школы №9. В обстоятельствах разберутся правоохранительные органы. Со своей стороны обязательно окажем семье погибшего необходимую помощь", - написал мэр.

Он поручил специалистам профильного комитета администрации города усилить профилактическую работу в школах: с заместителями по воспитательной работе пройдут совещания, с учениками - разъяснительные лекции. Особое внимание уделят детям, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Вечером 2 декабря на остановке в Иркутске произошел конфликт между подростками. Был ранен 15-летний школьник. По данным следственного управления СК России по Иркутской области, ему нанесли не менее четырех ножевых ранений. Он умер на месте преступления. В убийстве подозревается 15-летний подросток, проживающий в Иркутске. Он задержан и допрашивается. Изъят нож, которым был ранен потерпевший. Выясняются мотивы преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 213 УК РФ (хулиганство). Установлены все участники конфликта, всего к следователям доставлены шесть человек.