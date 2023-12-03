На остановке в Иркутске убили 15-летнего подростка

Двух предполагаемых участников происшествия задержали

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Конфликт между подростками произошел на остановке в Иркутске, в результате один из них погиб. Двух предполагаемых участников инцидента задержали. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

"По версии следствия, 2 декабря на остановке общественного транспорта на Байкальской улице в Иркутске в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако потерпевшего спасти не удалось. 3 декабря в Качугском районе были задержаны двое подростков, предварительно, участвовавших в конфликте. В настоящее время их доставляют в следственный отдел на допрос к следователю СК", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "На место происшествия выезжал прокурор района Р. О. Мартынов. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также причинам и условиям произошедшего", - говорится в сообщении.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале уточнила, что ссора произошла между двумя молодежным компаниями. "Оперативники сработали профессионально. Меньше чем за сутки нашли и задержали всех. Двоих нашли аж за 200 км от областного центра", - написала Волк.