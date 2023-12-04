В Приамурье осудили двух мужчин за оскорбление и наезд на полицейского

Сотрудника МВД госпитализировали

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Тындинский районный суд Амурской области приговорил двоих мужчин к 3 и 2 годам лишения свободы за публичное оскорбление и наезд на сотрудника полиции, которому впоследствии понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по региону.

"В Тынде двое граждан осуждены за применение насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника полиции. Они признаны виновными в совершении преступлений, в зависимости от содеянного предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2023 года в Тынде около федеральной автомобильной дороги А-360 "Лена" один из осужденных, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на сотрудника полиции, который пытался пресечь его противоправные действия. Затем при задержании публично его оскорбил. Знакомый правонарушителя также применил насилие в отношении представителя власти. Сотрудника полиции доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Приговором Тындинского районного суда одному из виновных назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы, второму - 2 года и 1 месяц лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.