Во Владивостоке ликвидировали пожар в строящемся ЖК

Пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Пожар на стройплощадке жилого комплекса во Владивостоке потушен на площади 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Пострадавших нет.

"В 14:26 (07:26 мск) пожар ликвидирован на площади около 100 кв. м. Для установления причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании на парковке в строящемся здании многоквартирного дома на Океанском проспекте поступило в 13:10 (06:10 мск). На момент прибытия пожарных горели стройматериалы на парковке, шел густой черный дым. В тушении задействовано 5 единиц пожарной техники 19 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.

По факту пожара прокуратура Владивостока организовала проверку. По предварительным данным, загорелись пенополистирол и битум. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе качеству и огнестойкости материалов, используемых при возведении объекта, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.