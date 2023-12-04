Почти 30 населенных пунктов ДНР и ЛНР остаются без электричества после урагана

Подтопленными в результате непогоды также остаются 60 домов и 89 приусадебных участков в Крыму и Ростовской области

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Почти 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения после урагана, который обрушился на юг России на прошлой неделе. Также подтопленными в результате непогоды остаются 60 домов и 89 приусадебных участков в Крыму и Ростовской области.

"На сегодняшний день без энергоснабжения остаются 27 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, подтоплены 60 домов и 89 приусадебных участков в 9 населенных пунктах Республики Крым и Ростовской области", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, населению оказывается необходимая помощь. "На контроле ведомства находится ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального характера на территории Республики Крым и города Севастополь, вызванная прохождением опасных метеорологических явлений, а также на территории Краснодарского края, Ростовской области, Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской области", - отметили в ведомстве.

Циклон с ураганным ветром до 40 м/с ночью и утром 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула в том числе Республику Крым, где оставила без электроснабжения почти 500 тыс. жителей. Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. Восстановительные работы затрудняла штормовая погода в течение всей недели. Общий ущерб в регионе предварительно оценивается в 39,7 млрд рублей.

Непогода с ураганом и штормом в Донецкой Народной Республике, Крыму и Севастополе отнесена к ЧС федерального уровня реагирования.