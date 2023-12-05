Энергоснабжение Поронайска на Сахалине восстановили после аварии

Электричество отсутствовало примерно в 150 многоквартирных домах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ремонтные бригады восстановили подачу электричества в городе Поронайске на Сахалине, частично нарушенную из-за аварии на сетях, сообщили ТАСС в филиале "Распределительные сети".

"Энергоснабжение восстановлено", - рассказали в компании.

Из-за аварии на сетях в понедельник частично нарушилось энергоснабжение 14 улиц города. Электричество отсутствовало примерно в 150 многоквартирных домах. Также авария затронула центральную районную больницу, котельную №5, канализационную насосную станцию, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена", лыжную базу.