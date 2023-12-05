В Югре арестовали женщину, которая убила своего ребенка

Ее заключили под стражу до 1 февраля 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал жительницу города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа, которая подозревается в убийстве в состоянии алкогольного опьянения своего малолетнего сына. Об этом сообщили журналистам в управлении Судебного департамента в Югре.

"Лангепасский городской суд арестовал женщину, которую обвиняют в убийстве своего ребенка 2023 года рождения. Ее заключили под стражу на срок по 1 февраля 2024 года. При этом в суде она возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на следственное управление СК РФ по Югре, женщина в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома № 74 на улице Ленина в Лангепасе избила своего сына. От полученных травм он умер на месте происшествия. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).