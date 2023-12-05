В Кузбассе умер осужденный за взятку от директора "Листвяжной" экс-сотрудник Ростехнадзора

Вячеслав Семыкин также проходил в качестве подсудимого по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший главный государственный инспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, который получил взятку от руководства "Листвяжной", умер, сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Собеседник агентства уточнил, что решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью судом не приняли.

Ранее бывшего директора "Листвяжной" приговорили к двум годам колонии общего режима за дачу взятки углем инспекторам одного из территориальных отделов Сибирского управления Ростехнадзора, уголь они использовали для личных нужд. Семыкин был приговорен к трем годам условно, двое его бывших коллег - к трем годам колонии. В настоящее время Беловским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении него и трех других инспекторов по ч. 4 ст. 271.1 УК РФ (неправомерном воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Семыкина и двух других бывших инспекторов Ростехнадзора осудили за взятку, которая предназначалась за лояльное отношение при проведении проверок по соблюдению требований промышленной безопасности на шахте "Листвяжная". Уголовные деле были возбуждены по результатам масштабных прокурорских проверок, которые начались в Кузбассе после аварии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек.