В Иркутске арестовали обвиняемого в убийстве школьника и двух его сообщников

Всего по делу проходят шесть человек

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве 15-летнего школьника на остановке в Иркутске, а также еще двух фигурантов этого дела. Об этом сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"Октябрьский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на два месяца. По остальным судебные процессы продолжаются", - говорится в сообщении. Всего по делу проходят шесть человек.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области, обвинение в убийстве и хулиганстве предъявлено 15-летнему подростку, остальные проходят по статье о хулиганстве. "Следователями СК в рамках расследования уголовного дела проведены допросы свидетелей преступления, обвиняемых, потерпевших, а также их близкого окружения. На месте происшествия проведены проверки показаний. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Председателю Следственного комитета РФ был представлен доклад по уголовному делу. Ход и результаты его расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщила пресс-служба СУ СК.

Возраст фигурантов - от 15 лет до 21 года. По информации СК, некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности.