В Крыму семья отравилась газом из-за неисправности котла

Погибли четыре человека, еще троих детей госпитализировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Неисправность газового котла, по предварительным данным, стала причиной отравления семьи из семи человек угарным газом в частном доме в Крыму, сообщили журналистам в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Предварительно установлено, что причиной трагедии послужила неисправность газового котла: выявлено повреждение автоматического датчика, который контролировал обратную тягу, в результате чего помещения дома заполнились углекислым газом", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в частном доме села Укромное, где с признаками отравления угарным газом обнаружили тела четырех человек - супружеской пары и двоих детей - 8-летнего мальчика и 12-летней девочки. Еще троих детей госпитализировали. В управлении СК уточнили, что врачи стабилизируют их состояние. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) продолжается.