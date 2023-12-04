В Крыму семья из семи человек отравилась угарным газом

Четверо из них погибли

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в Крыму, четыре человека погибли, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Сегодня утром в частном домовладении села Укромное были обнаружены тела четырех человек - супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом. Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который прибыл в связи с тем, что мужчина не вышел на работу. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на место для координации действий оперативных служб выехал прокурор Симферопольского района Сергей Зайцев. Надзорное ведомство организовало собственную проверку, чтобы оценить соблюдение требований жилищного законодательства, в том числе своевременного обследования дымоходов и вытяжных вентиляционных шахт.