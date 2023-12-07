В Лас-Вегасе в результате стрельбы в университете пострадали три человека

Пресс-служба местной полиции сообщила, что "подозреваемый скончался"

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Невадском университете в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в социальной сети X (ранее Twitter).

"Угрозы больше нет. Подозреваемый скончался. На данный момент нам известно о трех жертвах, но мы не знаем, как сильно они пострадали. Их число может меняться", - говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник инцидента со стрельбой в Невадском университете найден мертвым. Полиция также сообщала о возможных многочисленных жертвах.