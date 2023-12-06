Полиция нашла тело подозреваемого в стрельбе в университете Лас-Вегаса

О причинах его смерти пока информации нет

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Предполагаемый виновник инцидента со стрельбой в Невадском университете в Лас-Вегасе найден мертвым. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в социальной сети X (ранее Twitter).

"Подозреваемый обнаружен, он скончался", - говорится в сообщении правоохранителей. Информации о причине смерти подозреваемого пока не приводится.

Полиция просит не приближаться к месту происшествия, так как ведется расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь на территории Невадского университета, в результате инцидента могут быть многочисленные жертвы.