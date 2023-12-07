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Палестино-израильский конфликт

AFP назвало выстрел из израильского танка причиной гибели журналиста Reuters в Ливане

По итогам расследования агентства, Иссам Абдалла погиб от 120-мм танкового снаряда

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. AFP по итогам собственного расследования утверждает, что причиной гибели журналиста агентства Reuters Иссама Абдаллы на юге Ливана 13 октября стал выстрел из израильского танка.

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AFP проанализировало материалы СМИ и сопоставило их с показаниями журналистов, местных жителей, а также провело консультации с экспертами по вооружениям.

По итогам расследования, которое продолжалось семь недель, агентство пришло к выводу, что Абдалла погиб от 120-мм танкового снаряда, "используемого исключительно израильской армией в этом регионе". Кроме того, в результате этих выстрелов ранения получили другие корреспонденты Reuters, а также журналисты AFP, одному из которых в результате пришлось ампутировать ногу, и телеканала Al-Jazeera, освещавшие столкновения между израильской армией и вооруженными формированиями на юге Ливана.

Агентство AFP утверждает, что удары наносились "с интервалом в 37 секунд, что показывает, что они были целенаправленными, при этом журналистов можно было четко идентифицировать с учетом имеющейся у Израиля техники". Агентство полагает, что удары, скорее всего, наносились с юго-востока от места, где находились корреспонденты.

Об обстреле машины с журналистами в районе Альма-эш-Шааб в Ливане, где находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera, 13 октября сообщил телеканал Al-Manar. Позднее в этот день агентство Reuters заявило о гибели своего корреспондента Иссама Абдаллы. 

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