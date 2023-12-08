Экс-главу антикоррупционного управления ФТС обвиняют в получении взяток на 10 млн рублей

Дмитрий Мурышов и его посредники Илья Окороков и Дмитрий Нестеренко находятся под стражей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрий Мурышов обвиняется в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

"По версии следствия, в 2022 году Мурышов получил через посредника Илью Окорокова три взятки в общей сумме более 5,8 млн рублей от участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию, за содействие в перемещении товаров через таможенную границу. Еще одна взятка в размере 4,4 млн рублей была получена через Окорокова и Нестеренко", - сказал он.

Расследование дела продолжается, отметил Бастрыкин. Мурышов и его посредники Илья Окороков и Дмитрий Нестеренко были арестованы по делу о взятке в особо крупном размере в декабре прошлого года. В чем конкретно они обвиняются, не сообщалось. В настоящее время они находятся под стражей.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.