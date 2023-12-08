Бастрыкин: почти 8 тыс. дел о коррупции направлено в суды за девять месяцев 2023 года

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Как в России расследуются уголовные дела о коррупционных преступлениях, какие коррупционные схемы используются чиновниками, удается ли возместить причиненный ущерб и какие еще можно принять меры для повышения эффективности в борьбе с коррупцией, в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

— Александр Иванович, как сейчас в целом можно охарактеризовать работу по борьбе с коррупцией, проводимую Следственным комитетом?

— Противодействие коррупции — это, прежде всего, системная работа, которая ведется совместно правоохранительными и иными государственными органами в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденным указом президента Российской Федерации, а также федеральным законодательством.

Регулярно разрабатываются и принимаются комплексные меры к совершенствованию этого направления деятельности. Они направлены на повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами, разработку антикоррупционного законодательства, усиление профилактической работы. С учетом криминогенной обстановки мы реагируем и анализируем новые проявления коррупции, в том числе с использованием цифровых технологий.

За девять месяцев 2023 года в суды направлено 7 949 уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 8 898 лиц. Среди направленных в суд преобладают дела о взяточничестве — 5 353 (67%) и мошенничестве — 1 021 (13%). В числе расследованных — 118 уголовных дел в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ

К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 336 лиц (+2% по сравнению с таким же периодом прошлого года), обладающих особым правовым статусом. Среди них 174 должностных лица органов местного самоуправления, 9 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 1 депутат Государственной думы, 47 адвокатов, 51 член избирательных комиссий, 36 руководителей следственных подразделений и следователей правоохранительных органов, 10 прокуроров и их помощников, 6 судей.

В рамках расследования уголовных дел следствием устанавливаются и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, вносятся представления об их устранении. За девять месяцев этого года по результатам их рассмотрения поступило более 7 тыс. уведомлений о принятых мерах, привлечено к дисциплинарной ответственности более 4 тыс. лиц. Это тоже дает положительный профилактический эффект.

— По данным за прошлые годы, озвученным вашим ведомством, значительное количество преступлений было совершено в правоохранительной сфере. В 2023 году ситуация изменилась?

— В текущем году значительная часть обвиняемых — 3 296 лиц, или 37%, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, совершили преступления именно в этой сфере.

Например, расследуется ряд уголовных дел в отношении сотрудников таможенных органов. По одному из них к уголовной ответственности привлекаются заместитель начальника Центрального таможенного управления ФТС России Александр Беглов, начальник Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев, а также Дмитрий Красногорский и Артем Бережной. По данным следствия, Беглов и Алеев в 2022–2023 годах получили взятку в размере 2 млн рублей за ускорение процедур таможенного контроля в отношении импортируемых товаров народного потребления. Красногорский в данном случае выступил посредником. Кроме того, Алеев получил от Бережного при посредничестве Беглова взятку в размере более 800 тыс. рублей за общее покровительство при таможенном оформлении товаров. Также Беглов получил от своего знакомого денежные средства в сумме $10 тыс. для последующей передачи в качестве взятки должностному лицу таможенных органов, однако не смог это сделать в связи с задержанием.

Другое дело расследуется в отношении бывшего начальника Управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова по четырем фактам получения взяток в особо крупном размере через посредников Илью Окорокова и Дмитрия Нестеренко. По версии следствия, в 2022 году Мурышов получил через посредника Окорокова три взятки в общей сумме более 5,8 млн рублей от участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию, за содействие в перемещении товаров через таможенную границу. Еще одна взятка в размере 4,4 млн рублей была получена через Окорокова и Нестеренко. Указанные лица содержатся под стражей. Продолжается установление всех обстоятельств преступлений.

Предстали перед судом ряд преступных групп и их соучастники, которые организовали получение взяток на дорогах. В их числе бывший начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Ему инкриминировано 102 эпизода преступной деятельности, преимущественно получение взяток в составе преступного сообщества. Фактически соучастники создали собственную систему правил, внедрили даже некие пропуска, которые получали водители грузового транспорта, дававшие взятки за то, чтобы их не привлекали к ответственности за нарушения закона. Также суд продолжает слушать уголовное дело в отношении сотрудников полиции из Краснодарского края, которые также системно получали взятки.

Пресечены действия правоохранителей, которые оказывали покровительство подпольным игорным заведениям. Так, продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника отделения ОП №1 "Центральный" ОЭБиПК (отдела экономической безопасности и противодействия коррупции) УМВД России по городу Новосибирску Александра Умерова по факту получения взятки. По результатам комплекса следственных действий, проведенных следователем центрального аппарата, установлены новые эпизоды получения взяток организованной группой в составе Андрея Хомина, Дениса Фетисова, Дмитрия Шило и Максима Абрамова, возглавлявших структурные подразделения указанного органа внутренних дел в разное время. По версии следствия, в период с октября 2019 года по декабрь 2022 года, действуя в составе организованной группы, они получили частями от взяткодателей через посредников взятку в виде денег в сумме свыше 12 млн рублей за беспрепятственную работу игровых клубов взяткодателей на территории оперативного обслуживания возглавляемых ими подразделений полиции. Все обвиняемые находятся под стражей.

Помимо этого, коррупционные преступления были выявлены и в финансовой деятельности, бюджетной, банковской, кредитной сферах, в образовании и науке, здравоохранении и социальном обеспечении, сфере организации торговли, в строительстве, при реализации национальных программ, ЖКХ и других.

— Какие коррупционные схемы удалось установить при расследовании преступлений в финансовой и связанной с ней сферах?

— От самых простых до весьма сложных. Причем в отдельных случаях, реализуя простые схемы, некоторые лица, видимо, настолько будучи уверенными в своей безнаказанности, идут на нарушения закона практически открыто. Одно из расследованных нами уголовных дел — в отношении бывшего директора ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" Александра Кравцова. Он назначил своего сына и дочь, а также трех близких знакомых на должности в возглавляемое им госучреждение. Фактически не работая, за восемь лет они получили 18,5 млн рублей в виде заработной платы. Действия этих лиц следствие квалифицировало по статье УК РФ "растрата".

По аналогичной статье мы часто квалифицируем преступления в банковской сфере, где, как показывает следственная практика, хищения связаны с реализацией более сложных преступных схем. Но даже несмотря на давность подобных преступлений, следователям удается их раскрыть и установить причастных. Например, по одному из таких дел проходят акционеры и руководители АКБ "Финпромбанк" Станислав Перминов и Анатолий Гончаров. Еще в 2015–2016 годах соучастники, действуя вместе с иными лицами как организованная группа, похитили у банка около 9 млрд рублей путем совершения ряда сделок. Перминов и Гончаров скрылись от следствия и были объявлены в розыск. Заочно им предъявлены обвинения. Также к уголовной ответственности привлечен заместитель директора департамента по кредитованию банка Александр Лаврентьев, который причастен к хищению почти 1 млрд рублей путем выдачи двух невозвратных кредитов. Он уже предстал перед судом.

В Архангельской области следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ выявили и пресекли коррупционную деятельность генеральных директоров АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2". Они совершали незаконные сделки, извлекая многомиллионные доходы и фактически дестабилизировали деятельность АО "Архоблэнерго", причинив ущерб более чем на 300 млн рублей. Соучастники предстали перед судом.

Установлены обстоятельства превышения должностных полномочий генеральным директором и директором по коммерческой деятельности АО "Челябинский радиозавод "Полет" Александром Нестеровым и Андреем Белимовым. В 2020 году они подписали восемь фиктивных актов приемки опытно-конструкторских работ по договорам с подрядчиками, на основании которых радиозаводом была необоснованно произведена оплата за фактически невыполненные работы. В итоге предприятию был причинен имущественный ущерб на сумму 100 млн рублей. Указанные лица заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

Несмотря на то что доля привлеченных к ответственности и за совершение преступлений в финансовой деятельности небольшая — 8%, или 673 обвиняемых, ущерб от их действий, как видите, достаточно высок, но следствие принимает решительные меры к восстановлению нарушенных прав потерпевших

— Сколько удалось возместить?

— За девять месяцев 2023 года по уголовным делам этой категории сумма возмещенного ущерба составила 6,9 млрд рублей, что на 49% больше показателей аналогичного периода 2022 года. Также наложен арест на имущество на сумму более 17 млрд рублей.

Например, в результате принятых обеспечительных мер в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя УФНС России по Белгородской области Сергея Воронина и иных лиц удалось возместить имущественный вред в размере более 416 млн рублей. Также наложен арест на имущество обвиняемых и иных лиц на сумму более 187 млн рублей. Несколько лет назад соучастники осуществляли куплю-продажу недвижимого имущества между подконтрольными им организациями, при этом умышленно завышая стоимость объектов недвижимости, а также сумму НДС, создавая видимость его переплаты. В ИФНС России по городу Белгороду ими предоставлялись заведомо ложные сведения, на основании которых выносились решения о возмещении НДС. Их действия, как полагает следствие, причинили ущерб бюджету на сумму почти 500 млн рублей.

— Говоря о социальных проектах, вспоминается "Пушкинская карта", которая дает обучающимся возможность посещать учреждения культуры на выделяемые из бюджета деньги. Каким образом бывший заместитель министра культуры попала под уголовное дело при реализации этого проекта?

— Ольга Ярилова, как установило следствие, злоупотребила должностными полномочиями при реализации государственной программы "Пушкинская карта". Обвиняемая знала об отсутствии оснований для участия в ней организации "Самый высокий музей мороженого", проводимого ООО "СП-Капитал". Тем не менее она не исключила из программы эту коммерческую организацию. В результате эта фирма продала по программе билеты на сумму свыше 125 млн рублей, которые были компенсированы участникам за счет средств федерального бюджета. В результате действий Яриловой бюджету Российской Федерации причинен имущественный вред в указанном размере. Следствием приняты обеспечительные меры, и на имущество обвиняемой стоимостью 39 млн рублей наложен арест.

Вместе с тем принимаются меры по пресечению злоупотреблений при реализации национальных проектов и федеральных программ: возбуждено 773 уголовных дела, из них 271 уже передано в суд. Например, на основании доказательств Следственного комитета вынесен приговор генеральному директору микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" Татьяне Коломыциной и ее шести соучастникам. Они причастны к хищению бюджетных средств на сумму свыше 176 млн рублей, выделенных на поддержку предпринимательства в рамках реализации государственной целевой программы и соответствующего национального проекта. Участники преступной группы организовывали перечисление денежных средств фонда на банковские счета подставных заемщиков. В ходе следствия в целях возмещения ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов, общая сумма обеспечения возмещения ущерба составила более 60 млн рублей. Коломыцина приговорена к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей, другие осужденные — к срокам от 7 до 9 лет лишения свободы.

— В СМИ много информации о совершении различных правонарушений мигрантами, в том числе нелегальными. Те, кто допустил их присутствие в нашей стране, понесут ответственность?

— В ряде регионов выявлены преступления, связанные с организацией нелегальной миграции. При взаимодействии с МВД и ФСБ России нам удалось пресечь подобные преступные схемы. Например, в Иркутской области расследуется уголовное дело об организации незаконной миграции организованной группой с использованием своего служебного положения. В одном производстве соединены 22 уголовных дела, возбужденных по фактам взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, организации незаконной миграции. По данным следствия, сотрудники регионального ГУ МВД России и иные лица помогали иностранным гражданам проходить необходимые процедуры, дающие право на получение гражданства РФ. За это обвиняемые получили в качестве взяток более 1 млн рублей.

В Санкт-Петербурге действовало преступное сообщество по организации незаконной миграции. Причем создано оно было депутатом одного из муниципальных образований, а пособничество ему оказывалось заместителем начальника УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. За денежное вознаграждение соучастники организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации 120 тыс. иностранных граждан. Расследование этого уголовного дела находится на завершающей стадии.

В Крыму продолжается рассмотрение в суде уголовного дела о создании преступного сообщества в отношении бывших должностных лиц Ялтинского отдела по вопросам миграции, обвиняемых в получении взяток и организации незаконной миграции свыше 90 иностранных граждан.

На днях в Северо-Кавказском федеральном округе по материалам пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела разрешительно-визовой службы управления по вопросам миграции МВД по Республике Ингушетия Ислама Банхаева. По данным следствия, в июле 2023 года он получил от гражданина Республики Узбекистан взятку за выдачу патента на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Аналогичные дела расследуются в Москве, Московской и Нижегородской областях. Как видите, конкретные результаты уже есть. В суд передано 65 уголовных дел в отношении должностных лиц, совершивших преступления в миграционной сфере. Работа по выявлению подобных преступных схем продолжается.

— Вы неоднократно указывали на необходимость внесения изменений в законодательство, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции. Какие из них наиболее актуальны?

— В нашей практике были случаи, когда лица особого правового статуса не сообщали об этом статусе следственным органам, а впоследствии, например в ходе судебных заседаний, заявляют об этом. Подобное влечет за собой необходимость отмены процессуальных решений и признание собранных по уголовному делу доказательств недопустимыми. В этой связи целесообразно дополнить Уголовно-процессуальный кодекс нормой, в соответствии с которой в случае, если в ходе проверки сообщения о преступлении или расследования уголовного дела не установлены сведения о наличии у лица особого статуса и такое лицо этих сведений не сообщило, процессуальные действия считаются проведенными с соблюдением требований законодательства.

— Неоднократно были дискуссии о порядке и объеме конфискации имущества и его аресте, как, по-вашему, необходимо закрепить эти положения?

— В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий необходимо установить возможность оперативного ареста имущества лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений. В настоящий момент уголовно-процессуальное законодательство (ч. 5 ст. 165 УПК РФ) предусматривает такую возможность в случаях, не терпящих отлагательства, на основании постановления следователя без получения судебного решения. При этом не позднее трех суток с момента начала производства следственного действия следователь уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. В дальнейшем судья проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. Но подобная процедура касается четкого перечня преступлений, закрепленных в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества). Однако при совершении коррупционного преступления, предусмотренного статьей УК РФ, не входящей в данный перечень, оперативно арестовать имущество фигуранта не получится. В этой связи мы предлагаем внести изменения, которые бы допускали возможность наложения следователем ареста на имущество лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений, не указанных в этой статье, в порядке, предусмотренном вышеуказанной статьей Уголовно-процессуального кодекса.

И, говоря про перечень преступлений, на которые распространяется конфискация имущества, полагаем также необходимым его расширить, включив чч. 3–7 ст. 159 (мошенничество) и чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Кроме того, учитывая, что внимания в силу наиболее повышенных коррупциогенных рисков требует сфера оборонно-промышленного комплекса с учетом сложившейся геополитической обстановки, в обозначенный перечень предлагается включить также ряд статей, относящихся к преступлениям коррупционной направленности при установлении корыстного мотива.