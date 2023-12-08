В Приморье по факту ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело

Пострадали восемь детей

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. В Приморье следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии со школьным автобусом, перевозившим 21 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным УМВД, пассажирский автобус ПАЗ под управлением 63-летнего водителя двигался из Владивостока в направлении села Сергеевка. На повороте произошло столкновение с автомобилем Toyota Sprinter. После ДТП в больницу доставили восемь детей с ушибами мягких тканей.

"Следственным отделом по городу Партизанску СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 8 декабря 2023 года водитель автобуса, принадлежащего одной из школ Партизанского муниципального района, осуществляющий перевозку 22 лиц, из которых 21 лицо - несовершеннолетние, двигаясь по автомобильной дороге "поселок городского типа Шкотово - город Партизанск", в районе села Казанка Партизанского городского округа нарушил требования правил дорожного движения Российской Федерации, не убедился в безопасности совершаемого маневра, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся транспортному средству, в результате чего произошло столкновение с указанным автомобилем, в результате которого школьный автобус с пассажирами завалился на левый бок", - говорится в сообщении.

Следственный комитет устанавливают все обстоятельства произошедшего.