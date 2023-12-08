Уголовное дело возбудили после выявления 43 случаев кишечной инфекции в школе Волгодонска

Назначили проведение экспертиз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после выявления признаков кишечной инфекции у 43 учеников одной из школ города Волгодонска Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В следственный отдел поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение больницы нескольких учеников одной из школ Волгодонска. <…> В целях установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети почувствовали недомогание после посещения школьной столовой. В настоящее время следователи со специалистами Роспотребнадзора проводят следственные действия в образовательном учреждении и по месту расположения поставщиков школьной продукции, назначено проведение экспертиз.

Ранее в министерстве здравоохранения региона ТАСС сообщили, что всего в Волгодонске зарегистрировано 43 случая проявления острой кишечной инфекции у школьников, из них 12 детей госпитализировали. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, наблюдается положительная динамика. Остальные дети находятся на амбулаторном наблюдении. В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области уточнили, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование.