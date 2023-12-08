Пожар в кафе в центре Нижнего Новгорода потушили

Никто не пострадал

ТАСС, 8 декабря. Возгорание в кафе в центре Нижнего Новгорода ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Нижнем Новгороде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в кафе на Большой Покровской улице в центре Нижнего Новгорода поступило в экстренные службы в 16:14. Эвакуировали 50 человек, никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 51 человек и 20 единиц техники. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. По данным ведомства, здание, в котором находилось кафе, 1917 года постройки.