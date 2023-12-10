В центре Архангельска восстановили электроснабжение

Оно было прервано из-за отключения кабельной линии 6 кВ

АРХАНГЕЛЬСК. 10 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение центральной части Архангельска восстановлено, сообщили ТАСС в архангельском филиале компании "Россети Северо-Запад". Оно было прервано из-за отключения кабельной линии 6 кВ.

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение в районе Троицкого проспекта, улиц Логинова и Карла Маркса после отключения кабельной линии 6 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы", - сообщили в филиале энергохолдинга.

Основную часть потребителей оперативно перевели на резервные схемы электроснабжения. С 14:30 мск все потребители получают электроэнергию в полном объеме, добавили в компании.

Сейчас в столице Архангельской области минус 19 градусов.