СК возбудил дело после ранения ножом мужчины в ТЦ на севере Москвы

Пострадавшего госпитализировали и оказывают ему помощь

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после конфликта в торговом центре на севере Москвы, в результате которого один из участников потасовки получил ножевые ранения, сообщили ТАСС столичном управлении Следственного комитета.

Следствие будет вести Тушинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Западному административному округу управления по статье "покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в одном из торгово-развлекательных центров на северо-западе Москвы между ранее знакомыми мужчинами внезапно возник конфликт, один нанес другому удар ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали и оказывают ему помощь.

Нападавший задержан, его скоро привезут к следователям на допрос. В настоящее время специалисты осматривают место происшествия.

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