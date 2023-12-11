В Хабаровском крае на территории Охотского округа ввели режим ЧС

Решение приняли в связи с сильной метелью

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае ввели режим ЧС на территории Охотского округа из-за сильной снежной метели, сообщается в Telegram-канале местной администрации. На территории закрыли школы и детсады.

"На территории Охотского округа введен режим ЧС. В связи с выпадением большого количества осадков ограничено движение пассажирского транспорта, пятый день отсутствует авиасообщение, закрыты школы и детские сады, остановлен подвоз питьевой воды. Для обеспечения выездов скорой помощи администрация района задействовала вездеход", - говорится в сообщении.

На устранение последствий снегопада брошены все силы и средства, сообщили местные власти. В расчистке дорог задействованы 12 единиц техники. В первую очередь выполняется расчистка источника забора воды, проездных путей к социально значимым объектам, аэропорту и между населенными пунктами.

Как сообщалось, из Хабаровска на север Хабаровского края и в обратном направлении из-за непогоды не могут вылететь около 300 человек. Речь идет о рейсах из Хабаровска в Охотск и обратно, в Аян и обратно. В общей сложности из-за метели на севере края с 7 по 11 декабря задержано 14 рейсов. Нуждающихся в жилье разместили в гостинице и обеспечили питанием за счет авиакомпании "Хабаровские авиалинии".