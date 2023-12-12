В Красноярске возбудили уголовное дело после высадки детей из автобуса в мороз

По версии следствия, когда несовершеннолетние попытались рассчитаться за проезд банковской картой, выяснилось, что в транспорте не исправна функция безналичного платежа

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске после того, как кондуктор городского маршрутного автобуса высадил в мороз двух детей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по сообщению, распространенному в СМИ, о высадке из автобуса двоих несовершеннолетних детей при отрицательной температуре воздуха возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, когда дети попытались рассчитаться за проезд банковской картой, выяснилось, что в автобусе не исправна функция безналичного платежа. "Кондуктор предложил детям произвести расчет другим способом, либо покинуть автобус. Брат и сестра вышли на остановке общественного транспорта "Октябрьский мост", в связи с чем были вынуждены находиться на улице в условиях низкой температуры воздуха. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям работников автотранспортного предприятия на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - пояснили в ведомстве.

В местных СМИ появилась информация о том, что двух детей 10 и 15 лет высадили в мороз из автобуса маршрута №23 в Красноярске. Мэр города Владислав Логинов в своем Telegram-канале заявил, что специалисты департамента транспорта встретятся с мамой, детьми и перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации до конца.

В Красноярске в последние дни установилась морозная погода. По данным Гидрометцентра, средняя дневная температура воздуха в городе составила минус 36 градусов. Ночью столбик термометра показывает до минус 44 градусов.