В Красноярске детей высадили из автобуса в мороз

Городской Департамент транспорта начал проверку по инциденту

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Двоих детей высадили из городского маршрутного автобуса в Красноярске в 30-градусный мороз. Департамент транспорта города начал проверку по данному факту, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Красноярска Владислав Логинов.

"Сегодня будут сделаны выводы о ситуации, произошедшей в 23-м маршруте с высадкой детей. Специалисты департамента транспорта должны встретиться с мамой, детьми и перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации до конца. Если перевозчик высаживает детей в мороз, то он должен лишаться контракта. Других решений здесь не вижу", - написал Логинов.

В местных СМИ появилась информация о том, что двух детей 10 и 15 лет высадили в мороз из автобуса маршрута №23 в Красноярске. В автобусе не работал банковский терминал, а наличных денег у детей не было, чтобы заплатить за проезд.

В Красноярске в последние дни установилась морозная погода. По данным Гидрометцентра, средняя дневная температура воздуха в городе составила минус 34 градуса. Ночью столбик термометра показывает до минус 42 градусов.