Собянин сообщил о пресечении очередной попытки пролета беспилотника к Москве

Силы ПВО сбили его над Наро-Фоминским городским округом, отметил мэр столицы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО в Наро-Фоминском округе Подмосковья выявили и пресекли еще одну попытку пролета беспилотника, летевшего в сторону Москвы, пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет", - написал он.

Ранее Собянин сообщил, что в Наро-Фоминском округе Подмосковья был сбит беспилотник, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.