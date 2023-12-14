14 декабря, 02:29,
обновлено 14 декабря, 02:44
Военная операция на Украине

Собянин сообщил о пресечении очередной попытки пролета беспилотника к Москве

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Силы ПВО сбили его над Наро-Фоминским городским округом, отметил мэр столицы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО в Наро-Фоминском округе Подмосковья выявили и пресекли еще одну попытку пролета беспилотника, летевшего в сторону Москвы, пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет", - написал он.

Ранее Собянин сообщил, что в Наро-Фоминском округе Подмосковья был сбит беспилотник, информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 

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