На Камчатке в зоне подтопления оказались четыре села

По словам главы региона Владимира Солодова, вода подошла вплотную к домам, но благодаря оперативным действиям удалось предотвратить негативные последствия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Четыре села на Камчатке - Оссора, Вывенка, Карага и Ивашка - оказались в зоне подтопления из-за шторма в Охотском море. В селе Вывенка нет электричества, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"Вода подошла вплотную к домам, но благодаря оперативным действиям удалось приостановить негативные последствия подхода воды, сейчас ее уровень спадает. В Вывенке мы отслеживаем ситуацию, сейчас там нет электричества, глава села обеспечивает необходимые условия для жизнедеятельности населенного пункта", - отметил он.

Солодов уточнил, что принятые меры по защите от паводков села Апука привели к тому, что населенный пункт пережил шторм без повреждений.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что участок трассы в Усть-Большерецком районе Камчатки закрыт из-за шторма. Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится до ночи 16 декабря.