На Украине передали в суд дело против митрополита Черкасской епархии УПЦ

По данным Киевской областной прокуратуры, обвиняемый, находясь под круглосуточным домашним арестом, размещал в YouTube видео, в которых "негативно характеризовал представителей и верующих Православной церкви Украины"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд дело по обвинению митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

В сообщении не называется имя митрополита и не указано, о какой из двух епархий Черкасской области идет речь. Приходы Черкасской области объединяются в две епархии УПЦ: Черкасскую и Каневскую, а также Уманскую и Звенигородскую. Ранее сообщалось о предъявлении обвинений митрополиту Черкасской и Каневской епархии УПЦ Феодосию.

"Прокуроры Фастовской окружной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя одной из епархий УПЦ Черкасской области по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их религиозных и национальных убеждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что обвиняемый, находясь под круглосуточным домашним арестом, размещал в YouTube видео, в которых "негативно характеризовал представителей и верующих (раскольнической - прим. ТАСС) Православной церкви Украины (ПЦУ) <...>, работников правоохранительных органов, судебной власти, органов местного самоуправления и общественных активистов", "в его высказываниях содержались призывы к разжиганию национальной и религиозной вражды".

Отмечается также, что в отношении этого священнослужителя уже направлен в суд обвинительный акт по аналогичному делу, а также по обвинению в оправдании действий РФ.

Дело в отношении местного митрополита

В феврале этого года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Феодосию обвинения в разжигании межконфессиональной розни. В апреле его обвинили в оправдании действий РФ и взяли под круглосуточный домашний арест, который уже не раз продлевали. В октябре СБУ предъявила митрополиту новые обвинения по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений и требовала заключить его под стражу. Однако суд отклонил ходатайство стороны обвинения, оставив Феодосия под домашним арестом.

В последние годы украинские власти проводят открытый курс на запрет УПЦ. Власти на местах лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур, захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. По последним данным, с февраля прошлого года против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 68 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.